Люди не узнают всей правды. Дипломат о сбитом Ми-24

Экс-заместитель генсека ООН в эфире НСН прокомментировал заявление МИД РФ о «позитивных» действиях Азербайджана.

МИД РФ позитивно оценил факт признания вины Азербайджаном за сбитый вертолет Ми-24 на территории Армении. В МИД РФ также положительно оценили готовность Баку предпринять оперативное расследование этого данного инцидента и привлечь к ответственности виновных в гибели российских военных.

Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов направил российскому министру обороны Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями по поводу происшествия.

«Позитивная» оценка российским внешнеполитическим ведомством действий Азербайджана вызвала резкую критику и непонимание в соцсетях.

Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе сказал в эфире НСН, что оценивать заявления МИД РФ с обывательской точки зрения нецелесообразно.

По его словам, заявления дипломатов следует рассматривать только со стороны интересов государства.

«Россию обвинят все». Названы последствия мирного соглашения по Карабаху

«Внешняя политика редко учитывает мнения отдельных граждан. Она учитывает мнение государства в целом и его интересы геополитического характера. Дипломатия – это сложная наука. Не бывает такого, чтобы всем все нравилось. Людям обычно не рассказывают подробности урегулирования того или иного инцидента. Как, например, в данном случае с нашим вертолетом. Конфликт в Нагорном Карабахе – это вековая проблема. Алиев, видите, извинился. Такое впечатление, что, возможно, случайно сбили. Но я не утверждаю. Чтобы знать такие подробности, надо быть министром обороны. МИД отреагировал так, как надо. Нужно смотреть не на то, что говорят, а то, что получается в итоге. Дипломаты могут говорить все, что угодно», - рассказал он.

Ранее в Минобороны заявили, что вертолет Ми-24, летевший в сопровождении колонны 102-й российской военной базы, был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в небе над Арменией. Отмечается, что вертолет находился в стороне от зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы два члена экипажа погибли, один был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:Нагорный КарабахМИД РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры