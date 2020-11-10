Люди не узнают всей правды. Дипломат о сбитом Ми-24
Экс-заместитель генсека ООН в эфире НСН прокомментировал заявление МИД РФ о «позитивных» действиях Азербайджана.
МИД РФ позитивно оценил факт признания вины Азербайджаном за сбитый вертолет Ми-24 на территории Армении. В МИД РФ также положительно оценили готовность Баку предпринять оперативное расследование этого данного инцидента и привлечь к ответственности виновных в гибели российских военных.
Глава Минобороны Азербайджана Закир Гасанов направил российскому министру обороны Сергею Шойгу письмо с соболезнованиями по поводу происшествия.
«Позитивная» оценка российским внешнеполитическим ведомством действий Азербайджана вызвала резкую критику и непонимание в соцсетях.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе сказал в эфире НСН, что оценивать заявления МИД РФ с обывательской точки зрения нецелесообразно.
По его словам, заявления дипломатов следует рассматривать только со стороны интересов государства.
«Внешняя политика редко учитывает мнения отдельных граждан. Она учитывает мнение государства в целом и его интересы геополитического характера. Дипломатия – это сложная наука. Не бывает такого, чтобы всем все нравилось. Людям обычно не рассказывают подробности урегулирования того или иного инцидента. Как, например, в данном случае с нашим вертолетом. Конфликт в Нагорном Карабахе – это вековая проблема. Алиев, видите, извинился. Такое впечатление, что, возможно, случайно сбили. Но я не утверждаю. Чтобы знать такие подробности, надо быть министром обороны. МИД отреагировал так, как надо. Нужно смотреть не на то, что говорят, а то, что получается в итоге. Дипломаты могут говорить все, что угодно», - рассказал он.
Ранее в Минобороны заявили, что вертолет Ми-24, летевший в сопровождении колонны 102-й российской военной базы, был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в небе над Арменией. Отмечается, что вертолет находился в стороне от зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы два члена экипажа погибли, один был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.
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