Люди не узнают всей правды. Дипломат о сбитом Ми-24

«Внешняя политика редко учитывает мнения отдельных граждан. Она учитывает мнение государства в целом и его интересы геополитического характера. Дипломатия – это сложная наука. Не бывает такого, чтобы всем все нравилось. Людям обычно не рассказывают подробности урегулирования того или иного инцидента. Как, например, в данном случае с нашим вертолетом. Конфликт в Нагорном Карабахе – это вековая проблема. Алиев, видите, извинился. Такое впечатление, что, возможно, случайно сбили. Но я не утверждаю. Чтобы знать такие подробности, надо быть министром обороны. МИД отреагировал так, как надо. Нужно смотреть не на то, что говорят, а то, что получается в итоге. Дипломаты могут говорить все, что угодно», - рассказал он.

Ранее в Минобороны заявили, что вертолет Ми-24, летевший в сопровождении колонны 102-й российской военной базы, был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в небе над Арменией. Отмечается, что вертолет находился в стороне от зоны боевых действий. В результате авиакатастрофы два члена экипажа погибли, один был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

