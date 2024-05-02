Путин наградил медалями подростков, спасших посетителей «Крокуса»
Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» трех подростков, спасших людям во время теракта в «Крокус сити холле». Соответствующий указ представил на портале правовой информации, пишет издание «Профиль».
Наградой за смелые решительные действия были отмечены школьники Красногорска Артем Донсков, Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 144 человека, пострадало более 500, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru