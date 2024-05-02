Путин наградил медалями подростков, спасших посетителей «Крокуса»

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За спасение погибавших» трех подростков, спасших людям во время теракта в «Крокус сити холле». Соответствующий указ представил на портале правовой информации, пишет издание «Профиль».

Детский омбудсмен наградила подростков, спасших посетителей «Крокуса»

Наградой за смелые решительные действия были отмечены школьники Красногорска Артем Донсков, Ислам Халилов, а также студент колледжа при РАНХиГС Никита Иванов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. По последним данным МЧС России, число погибших достигло 144 человека, пострадало более 500, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:ТерактПодросткиПутин

Горячие новости

Все новости

партнеры