Детский омбудсмен наградила подростков, спасших посетителей «Крокуса»

Омбудсмен вручила 15-летнему Исламу Халилову и 14-летнему Артему Донскову грамоты за «самоотверженность, смелость и личное мужество» при оказании помощи пострадавшим.

Юноши подрабатывали в гардеробе «Крокус Сити Холла». Когда начался теракт, Халилов и Донсков организовали безопасный выход из концертного зала для более чем 100 человек.

ЧП в «Крокус Сити Холле» произошло перед выступлением группы «Пикник». В концертный зал вошли вооруженные люди, они открыли огонь по зрителям. Также в здании произошел пожар. В результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

