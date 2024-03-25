Детский омбудсмен наградила подростков, спасших посетителей «Крокуса»

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова вручила благодарственные письма подросткам, которые помогли эвакуировать посетителей концертного зала «Крокус Сити Холл» во время теракта 22 марта. Видео награждения, прошедшего в средней школе № 19 в Красногорске, опубликовали Известия.

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Омбудсмен вручила 15-летнему Исламу Халилову и 14-летнему Артему Донскову грамоты за «самоотверженность, смелость и личное мужество» при оказании помощи пострадавшим.

Юноши подрабатывали в гардеробе «Крокус Сити Холла». Когда начался теракт, Халилов и Донсков организовали безопасный выход из концертного зала для более чем 100 человек.

ЧП в «Крокус Сити Холле» произошло перед выступлением группы «Пикник». В концертный зал вошли вооруженные люди, они открыли огонь по зрителям. Также в здании произошел пожар. В результате теракта погибли 137 человек, 180 пострадали, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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