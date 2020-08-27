Путин надеется, что пик COVID-19 в России пройден
27 августа 202014:04
Святослав Павлов
Президент РФ Владимир Путин надеется, что пик пандемии коронавируса в России пройден.
По его словам, в борьбе с пандемией помогли всеобщая мобилизация, а также эффективные решения властей.
«Я надеюсь, нам удалось пройти пик», - сказал президент в интервью на телеканале «Россия 24».
Глава государства отметил, что все условия для борьбы с коронавирусом в России создан.
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27 августа 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru