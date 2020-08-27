Путин надеется, что пик COVID-19 в России пройден

Президент РФ Владимир Путин надеется, что пик пандемии коронавируса в России пройден.

По его словам, в борьбе с пандемией помогли всеобщая мобилизация, а также эффективные решения властей.

У четырех добровольцев, привитых от COVID-19, обнаружены антитела

«Я надеюсь, нам удалось пройти пик», - сказал президент в интервью на телеканале «Россия 24».

Глава государства отметил, что все условия для борьбы с коронавирусом в России создан.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Путин
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