Путин: Россия стоит на пути позитивных перемен

Он отметил, что перед Россией стоит еще много важных задач и нерешенных проблем. Однако, по словам Путина, несмотря на то, что россияне живут в эпоху перемен, работа проходит в условиях хорошо организованной системы.

Ранее, 14 марта, Владимир Путин заявил, что прошлый год пошел России только на пользу. По его словам, страна стала только сильнее и сувереннее в экономике. При этом президент также отмечал, что для победы в спецоперации на Украине необходимо проявить консолидацию общества и собранность, сообщает НСН.

