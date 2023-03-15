Путин: Россия стоит на пути позитивных перемен

Россия стоит на пути позитивных перемен и укрепления суверенитета государства. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что перед Россией стоит еще много важных задач и нерешенных проблем. Однако, по словам Путина, несмотря на то, что россияне живут в эпоху перемен, работа проходит в условиях хорошо организованной системы.

Ранее, 14 марта, Владимир Путин заявил, что прошлый год пошел России только на пользу. По его словам, страна стала только сильнее и сувереннее в экономике. При этом президент также отмечал, что для победы в спецоперации на Украине необходимо проявить консолидацию общества и собранность, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Карпухин
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин
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