Мишустин заявил, что Россия является чемпионом по числу введённых против неё санкций

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия является чемпионом по количеству санкций, которые «когда-либо вводились против какой-либо страны», сообщает РИА Новости.

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На встрече с депутатами фракции КПРФ он отметил, что в период беспрецедентного санкционного давления главной задачей было «удержать экономику и сбалансировать все отрасли».

По его словам, с этой целью правительством было принято 315 мер на общую сумму в восемь трлн рублей, кроме того профессионально сработал Центробанк РФ.

Ранее Евросоюз согласовал продление санкций против России ещё на полгода, в том числе рестрикций в отношении 1500 физических лиц и 205 организаций, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Астафьев
ТЕГИ:РоссияСпецоперацияСанкции Против РоссииМихаил Мишустин
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