Мишустин заявил, что Россия является чемпионом по числу введённых против неё санкций

На встрече с депутатами фракции КПРФ он отметил, что в период беспрецедентного санкционного давления главной задачей было «удержать экономику и сбалансировать все отрасли».

По его словам, с этой целью правительством было принято 315 мер на общую сумму в восемь трлн рублей, кроме того профессионально сработал Центробанк РФ.

Ранее Евросоюз согласовал продление санкций против России ещё на полгода, в том числе рестрикций в отношении 1500 физических лиц и 205 организаций, сообщает НСН.

