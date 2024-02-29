Путин: На модернизацию ЖКХ направят более 4,5 триллионов рублей
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что более 4,5 триллионов рублей будет направлено до 2030 года на модернизацию ЖКХ.
Российский лидер поручил запустить новую программу расселения аварийного жилья.
Президент поручил оказать поддержку регионам, реализующим крупные проекты благоустройства. На эти цели дополнительно направят 360 миллиардов рублей.
Ранее стало известно, что правительство направит 12 миллиардов рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в регионах, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru