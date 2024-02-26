Кабмин выделит регионам 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ

«Федеральное финансирование позволит в том числе обновить инженерные сети, а также отремонтировать котельные и очистные сооружения. Это ... снизит аварийность и повысит качество предоставляемых жителям коммунальных услуг», — указали в правительстве.

Отмечается, что работы ведутся в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», с помощью которого в регионах ремонтируют или вводят в эксплуатацию объекты ЖКХ, детские сады и школы, дороги, а также обновляют общественный транспорт.

Ранее правительство решило выделить более 4 млрд рублей на поддержку отельных категорий мобилизованных граждан и военнослужащих-контрактников, пишет «Свободная пресса». Россияне, которые до мобилизации либо заключения контракта были пенсионерами силовых структур и получали пенсию за выслугу лет, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% от этой выплаты, отмечает RT.

