Кабмин выделит регионам 12 млрд рублей на модернизацию ЖКХ
Правительство направит 12 млрд рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры в регионах. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба кабмина.
«Федеральное финансирование позволит в том числе обновить инженерные сети, а также отремонтировать котельные и очистные сооружения. Это ... снизит аварийность и повысит качество предоставляемых жителям коммунальных услуг», — указали в правительстве.
Отмечается, что работы ведутся в рамках федерального проекта «Инфраструктурное меню», с помощью которого в регионах ремонтируют или вводят в эксплуатацию объекты ЖКХ, детские сады и школы, дороги, а также обновляют общественный транспорт.
Ранее правительство решило выделить более 4 млрд рублей на поддержку отельных категорий мобилизованных граждан и военнослужащих-контрактников, пишет «Свободная пресса». Россияне, которые до мобилизации либо заключения контракта были пенсионерами силовых структур и получали пенсию за выслугу лет, будут получать ежемесячную компенсацию в размере 100% от этой выплаты, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru