Путин: На линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тысяч человек

На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) в настоящее время находится более 700 тысяч бойцов. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин назвал участников СВО элитой и будущим России

На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что не все из них видят себя на госслужбе.

В ходе обсуждения предложения о квотах для ветеранов СВО в органах власти, глава государства указал, что следует выбирать тех из них, кто желает этого и склонен «именно к такому виду деятельности».

Ранее Путин призвал выдвигать участников СВО на Украине на руководящие посты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосслужащиеСпецоперацияВоеннослужащиеВладимир Путин

Горячие новости

Все новости

партнеры