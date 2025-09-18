Путин: На линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тысяч человек
На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) в настоящее время находится более 700 тысяч бойцов. Как пишет RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что не все из них видят себя на госслужбе.
В ходе обсуждения предложения о квотах для ветеранов СВО в органах власти, глава государства указал, что следует выбирать тех из них, кто желает этого и склонен «именно к такому виду деятельности».
Ранее Путин призвал выдвигать участников СВО на Украине на руководящие посты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
