Путин: На линии боевого соприкосновения находятся свыше 700 тысяч человек

На встрече с лидерами фракций Госдумы он отметил, что не все из них видят себя на госслужбе.

В ходе обсуждения предложения о квотах для ветеранов СВО в органах власти, глава государства указал, что следует выбирать тех из них, кто желает этого и склонен «именно к такому виду деятельности».

Ранее Путин призвал выдвигать участников СВО на Украине на руководящие посты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

