«Те сроки, которые обозначил Алиханов, вполне реальны при условии, что в процессе испытаний все пойдет по плану, без задержек и форс-мажоров. Гарантировать это сложно, потому что новая техника для того и испытывается, чтобы выявить все возможные недоработки и недостатки еще на этапе испытаний, чтобы потом в эксплуатации этот самолет был надежен и безопасен. Хорошо, когда все прошло гладко, все расчеты конструкторов верны, все технологии производства подтвердили свое качество и надежность, но так, к сожалению, бывает редко. Предстоит еще 150-180 полетов, к каждому из них надо готовиться, каждый полет — это аттестация самолета, не говоря о целом ряде испытаний и проверок на земле. Объем работ колоссальный, но за год с этой частью, повторюсь, теоретически справиться можно. Если будут выявляться какие-то мелкие вещи, они будут достаточно оперативно устраняться, повторно проверяться. Надеюсь, крупных недоработок выявлено не будет», — сказал Гусаров.

При этом, отметил собеседник НСН, в полной мере оценить надежность самолета можно будет только в условиях реальной эксплуатации.

«Насколько МС-21 надежен, можно будет проверить только в реальной эксплуатации. Задача испытателей — найти ненадежные места, которые надо усилить. Он испытывается в значительно более сложных режимах, чем в реальной жизни самолета. Хочется верить, что уже в 2027 году первые серийные самолеты поступят в авиакомпании, и мы начнем получать отзывы и эксплуатантов, и пассажиров. Тогда появится статистика, на основе которой мы сможем судить о том, насколько этот самолет соответствует современным требованиям, насколько он конкурентоспособен на мировом рынке», — подытожил он.

Ранее вице-премьер России Денис Мантуров заявил, что МС-21 получит укороченную версию после 2028 года и станет прямым конкурентом европейского Airbus 320.

