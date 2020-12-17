Путин: локдаун в России не планируется
Президент РФ Владимир Путин заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране вышла «на полку» и резкого роста уже нет.
Отвечая журналистам по итогам пресс-конференции, российский лидер рассказал, что продолжительность пандемии будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, а также эффективности вакцин.
При этом президент заверил, что локдаун в России вводить не планируется, а закрытие кафе и ресторанов из-за коронавируса он не считает критичным для посетителей данных заведений.
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