Путин: локдаун в России не планируется

Президент РФ Владимир Путин заявил, что заболеваемость коронавирусом в стране вышла «на полку» и резкого роста уже нет.

Отвечая журналистам по итогам пресс-конференции, российский лидер рассказал, что продолжительность пандемии будет зависеть от формирования популяционного иммунитета, а также эффективности вакцин.

При этом президент заверил, что локдаун в России вводить не планируется, а закрытие кафе и ресторанов из-за коронавируса он не считает критичным для посетителей данных заведений.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:КоронавирусВладимир ПутинПресс-конференция Путина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры