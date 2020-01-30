Путин объяснил, в каком случае не подпишет поправки к Конституции

На встрече с представителями общественности глава государства подчеркнул, что россияне должны стать фактически последней инстанцией, от которой зависит принятие этих изменений, передает ТАСС.

Владимир Путин также отметил, что пересмотр гарантий самостоятельности местного самоуправления, которые прописаны в Конституции, не дискутируется. Президент подчеркнул, что обсуждаемые корректировки не затрагивают фундаментальных положений первой и второй глав Основного закона, где прописаны гарантии самостоятельности местного самоуправления.

По словам Путина, российские власти будут обеспечивать такие условия для каждого муниципалитета, чтобы он мог работать эффективно и с максимальной пользой для людей.

