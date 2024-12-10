Путин: Минздрав разработает порядок оказания медпомощи бездомным
Президент России Владимир Путин заявил, что поручит Минздраву РФ разработать порядок оказания медицинской помощи россиянам без документов и бездомным людям.
«Это, конечно, нужно делать совместно с регионами и с муниципалитетами. Только так можно выстроить эту работу, чтобы она была эффективной», — сказал он в ходе заседания с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).
Как добавил Путин, важно помогать людям, которые оказались в сложной жизненной ситуации. По его словам, граждане без постоянного места жительства очень уязвимы.
Ранее сообщалось, что правительство РФ направит новым регионам более 750 млн рублей, предназначенных для покупки медицинского оборудования. Речь идет о передвижных и стационарных рентген-аппаратах, маммографах, компьютерных и магнитно-резонансных томографах, которыми будут оснащены медучреждения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru