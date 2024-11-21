Новые регионы РФ получат более 750 млн рублей на покупку медоборудования
Правительство РФ направит новым регионам более 750 млн рублей, предназначенных на покупку медицинского оборудования. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
Речь идёт о передвижных и стационарных рентген-аппаратах, маммографах, компьютерных и магнитно-резонансных томографах, которыми будут оснащены медучреждения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Рассчитываем, что это... позволит расширить возможности высокотехнологичной помощи и, что самое важное, повысить её доступность», – указал глава правительства.
Ранее Мишустин заявил, что правительство РФ выделит более 900 млн рублей на приобретение блочно-модульных котельных для Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru