Путин: Медицинская помощь должна быть доступна по всей России

Глава государства указал, что обеспечение здоровой и активной продолжительной жизни в России является основным приоритетом властей страны. Путин также отметил важность четкой работы первичного звена здравоохранения.



Ранее сообщалось, что правительство РФ направит новым регионам более 750 млн рублей, предназначенных для покупки медицинского оборудования. Речь идет о передвижных и стационарных рентген-аппаратах, маммографах, компьютерных и магнитно-резонансных томографах, которыми будут оснащены медучреждения в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, передает «Радиоточка НСН».

