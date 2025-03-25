Путин: Минобороны занимается вопросом ротацией военных

О ротации в ходе заседания Совета по культуре и искусству спросил писатель Захар Прилепин. Глава государства ответил ему, что Минобороны над этим думает и данный вопрос «не забывает».

«Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», - заключил Путин.

Также российский лидер указал, что многие мобилизованные уже стали профессиональными военными.

Ранее Путин включил Прилепина, а также гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и директора МХТ им. А.П. Чехова Константина Хабенского в состав обновлённого Совета по культуре и искусству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

