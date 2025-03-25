Путин: Минобороны занимается вопросом ротацией военных
Ротация военных, первыми отправившихся на специальную военную операцию (СВО), является острым вопросом. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
О ротации в ходе заседания Совета по культуре и искусству спросил писатель Захар Прилепин. Глава государства ответил ему, что Минобороны над этим думает и данный вопрос «не забывает».
«Но исходить будем из реалий, которые складываются на линии боевого соприкосновения», - заключил Путин.
Также российский лидер указал, что многие мобилизованные уже стали профессиональными военными.
Ранее Путин включил Прилепина, а также гендиректора «Первого канала» Константина Эрнста и директора МХТ им. А.П. Чехова Константина Хабенского в состав обновлённого Совета по культуре и искусству, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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