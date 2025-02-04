СМИ: ВСУ готовят первую за три года масштабную ротацию войск
Вооружённые силы Украины готовятся к первой за три года масштабной ротации войск. Об этом сообщает «Украинская правда».
По данным издания, в пехоту планируется перевести около 50 тысяч военных всех видов войск, что составляет 20% от общего числа военнослужащих, находящихся на фронте.
Источник «Украинской правды» в Генштабе ВСУ отметил, что проходящих обучение солдат не хватает на полноценное обеспечение - лишь на минимальное пополнение подразделений.
«Благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций», — указал он, добавив, что ротация не связана с возможной заморозкой конфликта или переговорами.
Ранее в Миниобороны РФ заявили, что российские вертолётчики в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru