По данным издания, в пехоту планируется перевести около 50 тысяч военных всех видов войск, что составляет 20% от общего числа военнослужащих, находящихся на фронте.

Источник «Украинской правды» в Генштабе ВСУ отметил, что проходящих обучение солдат не хватает на полноценное обеспечение - лишь на минимальное пополнение подразделений.

«Благодаря этим перемещениям между войсками, а также рекрутингу, мы сможем это сделать. Уже есть утвержденный план ротаций», — указал он, добавив, что ротация не связана с возможной заморозкой конфликта или переговорами.

Ранее в Миниобороны РФ заявили, что российские вертолётчики в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию ВСУ в курском приграничье, уничтожив бронетехнику и личный состав ВСУ, сообщает «Свободная пресса».