Минздрав подготовил проект Программы госгарантий бесплатной медпомощи

Минздрав России подготовил проект Программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Программа предусматривает увеличение расходов на оказание всех видов медпомощи, предоставляемой россиянам бесплатно, и увеличение объемов оказания помощи по оценке здоровья граждан репродуктивного возраста. Впервые более 19 млн человек смогут пройти комплексное обследование.

Также проект увеличивает объемы медпомощи на отдельные наиболее затратоемкие диагностические исследования, расширяет возможности использования технологий искусственного интеллекта в системах поддержки принятия решений при функциональных исследованиях, усиливает роль телемедицинских консультаций.

В Минздраве уточнили, что планируется увеличить в 2,5 раза охват лечением больных с вирусным гепатитом С, на 13% (до 103 329) увеличить число случаев ЭКО. Кроме того, объемы онкологической помощи в дневном стационаре вырастут на 18%, а в круглосуточном — на 12,7%.

