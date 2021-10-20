Путин: Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19
Вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, глава государства ещё раз подчеркнул, что «у нас надежная, эффективная вакцина».
«У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?», - отметил Путин.
Кроме того, президент РФ рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, по словам Путин, вызывает у него недоумение.
Напомним, ранее в среду, 20 октября, во время совещания с членами кабмина было принято решение о введении нерабочих дней с сохранением зарплаты во всех регионах РФ с 30 октября по 7 ноября. Путин также добавил, что в случае необходимости выходные могут быть продлены по решению региональных властей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru