Путин: Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19

Вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, глава государства ещё раз подчеркнул, что «у нас надежная, эффективная вакцина».

«У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?», - отметил Путин.

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Кроме того, президент РФ рассказал, что многие из его знакомых, друзей, имеющих образование и даже научные степени, не привились даже после того, как он рассказал о своей вакцинации. Такая ситуация, по словам Путин, вызывает у него недоумение.

Напомним, ранее в среду, 20 октября, во время совещания с членами кабмина было принято решение о введении нерабочих дней с сохранением зарплаты во всех регионах РФ с 30 октября по 7 ноября. Путин также добавил, что в случае необходимости выходные могут быть продлены по решению региональных властей.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:КоронавирусВладимир Путин
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