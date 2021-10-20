Путин: Лучше вакцинироваться, чем переболеть COVID-19

Вакцинация от коронавируса намного лучше альтернативы переболеть им. Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин. Кроме того, глава государства ещё раз подчеркнул, что «у нас надежная, эффективная вакцина».

«У нас только два способа пройти через этот период: переболеть или вакцинироваться. Но лучше вакцинироваться. Зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий?», - отметил Путин.