МВД сообщило о схеме мошенников с продажей лекарств по «льготным» ценам
МВД предупредило о мошенничестве с продажей лекарств по специальным ценам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.
Как отметили правоохранители, жертвой такой схемы могут стать пенсионеры. Мошенники связываются с ними по телефону и предлагают приобрести препараты по «льготной» стоимости. Жертва обмана рискует получить таблетки-пустышки либо не получить ничего.
МВД призвало пенсионеров не верить таким злоумышленникам.
Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты и займы Константин Бахарев в пресс-центре НСН анонсировал законопроект для защиты пожилых россиян от мошенников. Согласно документу, люди смогут назначать список доверенных лиц, согласие которых необходимо для совершения крупных денежных переводов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru