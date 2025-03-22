МВД сообщило о схеме мошенников с продажей лекарств по «льготным» ценам

МВД предупредило о мошенничестве с продажей лекарств по специальным ценам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы ведомства.

Как отметили правоохранители, жертвой такой схемы могут стать пенсионеры. Мошенники связываются с ними по телефону и предлагают приобрести препараты по «льготной» стоимости. Жертва обмана рискует получить таблетки-пустышки либо не получить ничего.

МВД призвало пенсионеров не верить таким злоумышленникам.

Между тем первый зампредседателя комитета Госдумы по финансовому рынку, соавтор законопроекта о самозапрете на кредиты и займы Константин Бахарев в пресс-центре НСН анонсировал законопроект для защиты пожилых россиян от мошенников. Согласно документу, люди смогут назначать список доверенных лиц, согласие которых необходимо для совершения крупных денежных переводов.

