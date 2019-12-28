Путин легализовал закупку незарегистрированных в России лекарств

Напомним, ранее в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом», из-за того что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Оба случая получили широкую огласку, уголовные дела были закрыты.

В августе матери детей-инвалидов направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими лекарствами. Как следует из обращения, после инцидента с «Фризиумом» в «безжалостную ловушку» попали родители и врачи.

Ранее руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов в эфире НСН рассказал, почему Россия рискует остаться с подорожником вместо лекарств.

