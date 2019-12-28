Путин легализовал закупку незарегистрированных в России лекарств

28 декабря 201918:43

Президент России Владимир Путин подписал поправку к федеральному закону о взаимозаменяемости лекарств. Теперь российское правительство может закупать лекарства, не зарегистрированные в нашей стране. Текст документа опубликован на сайте правовой информации. Документ уточняет значение термина «взаимозаменяемые лекарственные препараты», определяет механизм установления цены по госзакупкам на незарегистрированные в России препараты на основе решения врачебной комиссии. Согласно закону, правительство России устанавливает правила, в соответствии с которыми препараты могут быть названы взаимозаменяемыми.

Закон вступает в силу 1 марта 2020 года.

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Напомним, ранее в России задержали несколько матерей больных детей при получении посылок с «Фризиумом», из-за того что препарат не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Оба случая получили широкую огласку, уголовные дела были закрыты.

В августе матери детей-инвалидов направили письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с нелегализованными в России противоэпилептическими лекарствами. Как следует из обращения, после инцидента с «Фризиумом» в «безжалостную ловушку» попали родители и врачи.

Ранее руководитель центра диагностики и лечения эпилепсии у детей и взрослых «ПланетаМед» Василий Генералов в эфире НСН рассказал, почему Россия рискует остаться с подорожником вместо лекарств.

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ФОТО: pxhere.com
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