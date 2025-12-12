Жители Москвы могут исполнить желания детей участников СВО в акции «Добрая елка»
Благотворительная акция «Добрая елка» для подопечных некоммерческих организаций в четвертый раз проходит в столице в рамках масштабного проекта «Зима в Москве». Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.
Как отметила глава комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, особое внимание уделяют детям участников специальной военной операции (СВО).
«Ребята, несмотря на юный возраст, взяли на себя ответственность, помогая мамам справляться с повседневными делами и заботясь о младших братьях и сестрах. На Новый год они загадали книги и игрушки, билеты на представления, товары для творчества и хобби», – подчеркнула Драгунова.
Желание в категории «Дети героев» можно найти на сайте акции. О своих мечтах здесь рассказали ребята в возрасте от трех до 17 лет. Кроме того в акции участвуют подопечные НКО, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Выбрать желание и прочитать истории ребят детей на сайте акции «Добрая елка». Нарядные праздничные деревья с шарами с мечтами детей установлены в общественных пространствах по всей Москве. На крупных площадках волонтеры объясняют горожанам правила участия и помогают оставить заявку.
Чтобы исполнить желание ребенка, нужно снять шар с елки либо заполнить заявку на сайте, дождаться подтверждения от оператора. Затем представитель НКО свяжется с дарителем, согласует дату и способ передачи подарка.
