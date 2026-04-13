В Минцифры призвали подвергать искусственный интеллект цензуре
13 апреля 202612:47
Искусственный интеллект в России следует подвергать цензуре, в отличие граждан. Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов, пишет РИА Новости.
Как отметил замминистра, цензурировать людей нельзя, «у них есть права».
«А вот конкретно искусственный интеллект - у него на входе и на выходе должны стоять цензуры, которые запрещают определенные запросы, вопросы», - считает Шойтов.
Между тем президент Владимир Путин заявил, что ИИ наряду с цифровыми платформами и автономными системами формирует принципиально иной облик всей жизни в России, пишет Ura.ru.
