Путин и Собянин открыли основной участок Московского скоростного диаметра

Путин и Собянин вышли на связь с дорожными строителями на участке МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе из концертного зала «Зарядье.

Ввод в эксплуатацию отрезка от Ярославского до Дмитровского шоссе завершил строительство основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды), сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы. Протяженность основного участка МСД составляет около 40 км. На нем планируется построить около 120 км дорог.

Благодаря новому участку появится соединение городских магистрлей: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловского, Щелковского, Открытого, Ярославского, Алтуфьевского и Дмитровского шоссе. Также будет выход на 15 крупных московских улиц: ул. Фестивальная, Сельскохозяйственная, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, ул. Амурская, Щербаковская, Перовская, Юности, Паперника и другие.

Новый участок важен для 2,5 млн москвичей, живущих в 26 районах города, по которым проходит новый участок. Время движения на городском транспорте сократится для них на 20%, для автомобилистов - на 17%.

Основной участок МСД соединят со строящейся федеральной трассой М12 «Москва - Нижний Новгород - Казань». Работу завершат до конца 2023 года.

Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автомобильного движения на новых и реконструируемых участках магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба Кремля.

