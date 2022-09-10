Путин и Собянин открыли основной участок Московского скоростного диаметра
Президент России Владимир Путин с мэром столицы Сергеем Собянине открыли участок Московского скоростного диаметра (МСД) от Ярославского до Дмитровского шоссе. Событие в режиме видеоконференцсвязи транслировал телеканал «Россия 24».
Путин и Собянин вышли на связь с дорожными строителями на участке МСД от Ярославского до Дмитровского шоссе из концертного зала «Зарядье.
Ввод в эксплуатацию отрезка от Ярославского до Дмитровского шоссе завершил строительство основного участка Московского скоростного диаметра (Северо-Восточной хорды), сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы. Протяженность основного участка МСД составляет около 40 км. На нем планируется построить около 120 км дорог.
Благодаря новому участку появится соединение городских магистрлей: МКАД, шоссе Энтузиастов, Измайловского, Щелковского, Открытого, Ярославского, Алтуфьевского и Дмитровского шоссе. Также будет выход на 15 крупных московских улиц: ул. Фестивальная, Сельскохозяйственная, Березовую аллею, 3-й Нижнелихоборский проезд, ул. Амурская, Щербаковская, Перовская, Юности, Паперника и другие.
Новый участок важен для 2,5 млн москвичей, живущих в 26 районах города, по которым проходит новый участок. Время движения на городском транспорте сократится для них на 20%, для автомобилистов - на 17%.
Основной участок МСД соединят со строящейся федеральной трассой М12 «Москва - Нижний Новгород - Казань». Работу завершат до конца 2023 года.
Ранее президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автомобильного движения на новых и реконструируемых участках магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба Кремля.
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