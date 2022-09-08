Путин открыл движение на новых и реконструируемых участках магистралей М-12 и М-5

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия автомобильного движения на новых и реконструируемых участках магистралей М-12 и М-5, а также Екатеринбургской кольцевой автодороги, сообщает пресс-служба Кремля.

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В сообщении говорится, что на территории Московской области был введён в строй первый участок строящейся автомагистрали М-12 «Москва – Казань». Глава государства отметил, что по сути, это является «стартом работ этой значимой трассы».

Также откроется движение на одном из отрезков автострады М-5, который расширили до четырёх полос, что, по словам президента, «улучшит транспортное сообщение между крупнейшими городами Урала – Челябинском и Екатеринбургом».

Кроме того, будет полностью открыта Екатеринбургская кольцевая автодорога, благодаря чему, в регионе повысится скорость и безопасность дорожного движения и улучшится экологическая ситуация.

«Подобные скоростные, хорошо оборудованные автотрассы имеют стратегическое значение для нашей страны. Они содействуют привлечению инвестиций и наращиванию экспорта... положительно отражаются на всей национальной экономике, на качестве жизни людей», - подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин в режиме видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового мостового перехода через реку Шексну в Череповце.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕкатеринбургДорожное СтроительствоВладимир Путин
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