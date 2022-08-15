Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок МСД построен на 50%

Эстакада – съезд с дублера улицы Люблинская на южный участок московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Каширского шоссе построена на 50%. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, на сегодняшний день идут работы по заполнению бетоном стыков плит пролетных строений. Отмечается, что эстакаду – съезд строят от улицы Шоссейная до улицы Полбина. Ее длина будет составлять 588 метров, а движение транспорта будет проходить по двум полосам в одном направлении.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», – сказал Загрутдинов.

Так, проект подразумевает возведение дорог общей протяженностью 5,7 км, в том числе двух эстакад. Южный участок МСД будет соединять крупные магистрали, в частности шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты и магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».

