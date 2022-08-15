Съезд с дублера Люблинской улицы на южный участок МСД построен на 50%
Эстакада – съезд с дублера улицы Люблинская на южный участок московского скоростного диаметра (МСД) в сторону Каширского шоссе построена на 50%. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, на сегодняшний день идут работы по заполнению бетоном стыков плит пролетных строений. Отмечается, что эстакаду – съезд строят от улицы Шоссейная до улицы Полбина. Ее длина будет составлять 588 метров, а движение транспорта будет проходить по двум полосам в одном направлении.
«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу в 2023 году завершить строительство всех хордовых магистралей», – сказал Загрутдинов.
Так, проект подразумевает возведение дорог общей протяженностью 5,7 км, в том числе двух эстакад. Южный участок МСД будет соединять крупные магистрали, в частности шоссе Энтузиастов, ТТК, Рязанский и Волгоградский проспекты и магистраль «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,9 млн+25 273 / сут.
Умерли
383 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
18,2 млн+15 410 / сут.
- Дерипаска подал иск к Тинькову на 2 млрд рублей
- В Литве обслуживающий калининградский транзит банк прекратил операции в рублях
- Бочкарев: Почти 250 км дорог планируется построить в Москве до конца 2024 года
- Мелитопольский госуниверситет получил аккредитацию Рособрнадзора
- Генерал Ершов стал новым заместителем директора Росгвардии
- Китайская армия начала очередные учения близ Тайваня
- Кличко пожаловался на угрозы из офиса Зеленского
- В России запустили серийное производство новейших орудий «Флокс» и «Магнолия»
- В Башкирии бывший муж жестоко убил местную чиновницу
- Умер бард Валерий Мищук
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru