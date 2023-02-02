Путин: главная задача - обеспечить сохранение России

Главная задача России — это создание условий для сохранения страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с представителями патриотических и молодежных организаций, сообщает РИА Новости.

Глава государства подчеркнул, что она будет выполнена.

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«Наша главная задача — обеспечить сохранение России, создать условия для ее развития поступательного, для ее укрепления», — добавил он.

Ранее, как сообщала НСН, Владимир Путин заявил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой.

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ФОТО: Сайт Кремля
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