Путин заявил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой

Президент РФ Владимир Заявил, что те, кто рассчитывает одержать победу на поле боя, не понимают, что современная война с Россией будет совсем другой, сообщает РИА Новости.

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Во время выступления на концерте, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве, он указал, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой.

«Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится, все должны это понимать», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставляемые Украине западные танки будут жечь, а благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов станет ещё больше, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУгрозыРоссияТанкиВладимир Путин
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