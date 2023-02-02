Путин заявил, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой

Во время выступления на концерте, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве, он указал, что Россия ответит на угрозы не только бронетехникой.

«Мы свои танки к их границам не посылаем, но у нас есть чем ответить, и применением бронетехники дело не закончится, все должны это понимать», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поставляемые Украине западные танки будут жечь, а благодаря вознаграждению от бизнеса и регионов энтузиастов станет ещё больше, сообщает RT.