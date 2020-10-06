Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину

Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Об этом пишет РИА Новости. В ходе этой встречи российский лидер заявил о готовности содействовать восстановлению отношений Москвы и Киева.

В свою очередь, Медведчук попросил президента РФ рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. В ответ на это Владимир Путин заявил, что нужно обсудить этот вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева.

Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

Напомним, в начале сентября стало известно, что Украина решила отказаться от разработанной в России вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Киев ведет предметный диалог с ЕС и США относительно получения вакцины от коронавирусной инфекции.

Между тем, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности создать в стране своей вакцины. По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет.

Напомню, о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса Владимир Путин сообщил 11 августа.

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ФОТО: РИА Новости
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