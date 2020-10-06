Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
Владимир Путин встретился в Ново-Огарево с украинским оппозиционным политиком Виктором Медведчуком. Об этом пишет РИА Новости. В ходе этой встречи российский лидер заявил о готовности содействовать восстановлению отношений Москвы и Киева.
В свою очередь, Медведчук попросил президента РФ рассмотреть возможность поставок российской вакцины от COVID-19 на Украину. В ответ на это Владимир Путин заявил, что нужно обсудить этот вопрос с украинскими специалистами и получить запрос Киева.
Напомним, в начале сентября стало известно, что Украина решила отказаться от разработанной в России вакцины от COVID-19. Об этом заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Киев ведет предметный диалог с ЕС и США относительно получения вакцины от коронавирусной инфекции.
Между тем, в конце августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о невозможности создать в стране своей вакцины. По его словам, в стране есть гениальные медики и ученые, но оборудования и медицинской науки нет.
Напомню, о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса Владимир Путин сообщил 11 августа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,2 млн+11 615 / сут.
Умерли
21 663+188 / сут.
Выздоровели
989 тыс.+6 252 / сут.
- Путин допустил поставки российской вакцины от COVID-19 на Украину
- Жириновский предложил снизить возраст участия в выборах до 16 лет
- Евросоюз призвал к мирному урегулированию ситуации в Киргизии
- Прогнозы о снижении распространения COVID-19 в жару не оправдались
- Трамп выступил против введения общенационального карантина в США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru