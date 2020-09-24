Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине
На Украине началась вторая волна распространения коронавируса, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».
Вместе с тем глава государства заявил, что пережить первую волну помогло закрытие границы.
«Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают на Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно», — сказал Зеленский.
В понедельник Украина вышла на второе место среди стран Европы по ежедневному приросту умерших от коронавируса.
С 28 августа на Украине действует запрет на въезд всем иностранцам, он продлится до 28 сентября. При этом для некоторых категорий граждан действуют исключения.
С начала пандемии на Украине заболели COVID-19 181 237 человек. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если граждане не будут соблюдать санитарные нормы, то через месяц число заразившихся в стране увеличится вдвое.
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