Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

В понедельник Украина вышла на второе место среди стран Европы по ежедневному приросту умерших от коронавируса.

С 28 августа на Украине действует запрет на въезд всем иностранцам, он продлится до 28 сентября. При этом для некоторых категорий граждан действуют исключения.

С начала пандемии на Украине заболели COVID-19 181 237 человек. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если граждане не будут соблюдать санитарные нормы, то через месяц число заразившихся в стране увеличится вдвое.

