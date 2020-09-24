Зеленский заявил о второй волне коронавируса на Украине

На Украине началась вторая волна распространения коронавируса, заявил президент Владимир Зеленский. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем глава государства заявил, что пережить первую волну помогло закрытие границы.

«Мы не можем рисковать как украинцами, так и гражданами из других стран, которые прибывают на Украину. Потом, когда стабилизируется эта ситуация, в Украине будут открыты границы, обязательно», — сказал Зеленский.

Украина откажется от российской вакцины от COVID-19

В понедельник Украина вышла на второе место среди стран Европы по ежедневному приросту умерших от коронавируса.

С 28 августа на Украине действует запрет на въезд всем иностранцам, он продлится до 28 сентября. При этом для некоторых категорий граждан действуют исключения.

С начала пандемии на Украине заболели COVID-19 181 237 человек. Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что если граждане не будут соблюдать санитарные нормы, то через месяц число заразившихся в стране увеличится вдвое.

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ФОТО: president.gov.ua
ТЕГИ:КарантинУкраинаВладимир Зеленский
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