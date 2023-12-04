Путин допустил амнистию некоторых категорий женщин
4 декабря 202322:45
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание.
Президент призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение.
«В том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», - сказал глава государства.
По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в российских тюрьмах находятся 340 тысяч человек. Из них около 30 тысяч — женщины, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru