Путин допустил амнистию некоторых категорий женщин

Президент призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение.

«В том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», - сказал глава государства.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в российских тюрьмах находятся 340 тысяч человек. Из них около 30 тысяч — женщины, отмечает «Радиоточка НСН».

