Путин допустил амнистию некоторых категорий женщин

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека допустил амнистию «некоторых категорий женщин», отбывающих наказание.

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Президент призвал проработать этот вопрос и принять соответствующее решение.

«В том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы», - сказал глава государства.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в российских тюрьмах находятся 340 тысяч человек. Из них около 30 тысяч — женщины, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:ТюрьмыЖенщиныАмнистияВладимир Путин

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