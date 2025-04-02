Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт автомобилей и запчастей

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит 25%-ные пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Согласно распоряжению, пошлины вступят в силу с 3 апреля для готовых автомобилей и не позднее 3 мая для автозапчастей.

Трамп заявил, что такие меры необходимы для защиты «национальной безопасности», утверждая, что импорт автомобилей и автозапчастей продолжает угрожать безопасности страны. По его словам, несмотря на попытки договориться с Евросоюзом, Японией и другими странами, угроза лишь усилилась, частично из-за уязвимости цепочек поставок, выявленной пандемией COVID-19.