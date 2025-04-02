Трамп подписал указ о введении 25% пошлин на импорт автомобилей и запчастей
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит 25%-ные пошлины на импорт легковых автомобилей, легких грузовиков и автозапчастей. Согласно распоряжению, пошлины вступят в силу с 3 апреля для готовых автомобилей и не позднее 3 мая для автозапчастей.
Трамп заявил, что такие меры необходимы для защиты «национальной безопасности», утверждая, что импорт автомобилей и автозапчастей продолжает угрожать безопасности страны. По его словам, несмотря на попытки договориться с Евросоюзом, Японией и другими странами, угроза лишь усилилась, частично из-за уязвимости цепочек поставок, выявленной пандемией COVID-19.
Президент отметил, что на сегодняшний день лишь половина автомобилей, продаваемых в США, производится внутри страны. Это, по его мнению, подрывает индустриальную базу и национальную безопасность. В указе также предусмотрено создание механизма для расширения перечня товаров, подпадающих под пошлины, чтобы избежать обхода новых ограничений.
Кроме того, Трамп указал, что предыдущие соглашения с Канадой, Мексикой и Южной Кореей не дали нужных результатов, и зависимость США от импорта автомобилей остается высокой, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru