Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро

Прежде чем дать старт движению поездов российский лидер выслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина, после чего заявил, что команда столичного градоначальника справляется с задачей по развитию метро.

«Делать город более современными и динамичными было важнейшей задачей... Сергей Семёнович, вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи», - подчеркнул Путин.

Ранее в пресс-службе Кремля отметили, что движение поездов будет открыто на участке от «Мневников» до «Каховской», причём семь из десяти вводимых станций являются пересадочным.

