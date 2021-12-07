Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро

Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участии в торжественной церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщает ТАСС.

Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро

Прежде чем дать старт движению поездов российский лидер выслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина, после чего заявил, что команда столичного градоначальника справляется с задачей по развитию метро.

«Делать город более современными и динамичными было важнейшей задачей... Сергей Семёнович, вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи», - подчеркнул Путин.

Ранее в пресс-службе Кремля отметили, что движение поездов будет открыто на участке от «Мневников» до «Каховской», причём семь из десяти вводимых станций являются пересадочным.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:Сергей СобянинВладимир ПутинМосковское МетроМетрополитенМосква
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры