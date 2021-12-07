Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро
Президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участии в торжественной церемонии запуска пассажирского движения на новых станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщает ТАСС.
Прежде чем дать старт движению поездов российский лидер выслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина, после чего заявил, что команда столичного градоначальника справляется с задачей по развитию метро.
«Делать город более современными и динамичными было важнейшей задачей... Сергей Семёнович, вы и ваша команда справляетесь с решением этой задачи», - подчеркнул Путин.
Ранее в пресс-службе Кремля отметили, что движение поездов будет открыто на участке от «Мневников» до «Каховской», причём семь из десяти вводимых станций являются пересадочным.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+31 096 / сут.
Умерли
284 тыс.+1 182 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+34 615 / сут.
- В СК опровергли информацию о смерти девочки при стрельбе в столичном МФЦ
- Попова заявила, что «омикрон» в Россию могли завезти из 50 стран
- СК возбудил дело о стрельбе в МФЦ столицы
- Путин дал старт движению на новых станциях БКЛ московского метро
- Задержанный за стрельбу в московском МФЦ ранее служил в СВР
- Умерла девочка, раненная при стрельбе в столичном МФЦ
- Попова призвала не торопиться с отменой коронавирусных ограничений
- СМИ: в Москве мужчина пытался прибить гениталии к брусчатке
- Госдума приняла закон об индексации маткапитала в 2022 году по фактической инфляции
- Собянин подтвердил информацию о стрельбе в столичном МФЦ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru