Собянин рассказал о скором завершении строительства тоннелей БКЛ метро
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Instagram сообщил, что в столице стартовало строительство последнего, 70-го тоннеля на Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, который пройдёт между «Кленовым бульваром» и «Каширской».
Градоначальник отметил, что БКЛ является одним из главных проектов развития московского транспортного узла, а также напомнил, что кроме 70-го тоннеля в работе находятся ещё четыре подобных объекта.
«Пройдено 70% пути от «Нагатинского Затона» до «Кленового бульвара»; полпути от «Печатников» до «Нагатинского Затона»; строим соединительную ветку в депо «Аминьевское»; второй тоннель на участке от «Каширской» до «Кленового бульвара», - написал Сергей Собянин.
Глава столицы заявил, что все тоннели БКЛ планируют закончить строить до конца 2021 года, после чего достроят оставшиеся станции, и с момента завершения строительства начнётся новая история московского транспорта.
По его словам, жителям Москвы больше не придётся ехать в центр для пересадки «с одной радиальной ветки на другую» и путь, например, от «Юго-Западной» до «Кунцевской» сократится в два раза - «с 43 минут до 20 минут».
Собянин добавил, что в будущем к БКЛ смогут присоединить новые радиальные линии: Рублево-Архангельскую, Троицкую и Бирюлевскую.
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