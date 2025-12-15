Путин разрешил арестовывать уклоняющихся от принудительных работ

В частности, для уклоняющихся от принудительных работ предусматривается задержание на срок до 48 часов. Суд может увеличить этот срок до 30 суток, а также заменить наказание на реальный срок заключения.

При этом были смягчены условия для возвращения осужденного в исправительный центр в установленный срок из-за форс-мажора. В этом случае его могут продлить до пяти суток, однако потребуется направить в исправительный центр обязательное срочное уведомление.

Ранее Путин подписал закон, запретищающий назначать обязательные работы ряду граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

