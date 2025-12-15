Путин разрешил арестовывать уклоняющихся от принудительных работ

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предполагающий отправку под арест осуждённых, которые уклоняются от отбывания принудительных работ. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В частности, для уклоняющихся от принудительных работ предусматривается задержание на срок до 48 часов. Суд может увеличить этот срок до 30 суток, а также заменить наказание на реальный срок заключения.

При этом были смягчены условия для возвращения осужденного в исправительный центр в установленный срок из-за форс-мажора. В этом случае его могут продлить до пяти суток, однако потребуется направить в исправительный центр обязательное срочное уведомление.

Ранее Путин подписал закон, запретищающий назначать обязательные работы ряду граждан, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

