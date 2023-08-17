Путин дал поручение сохранить выплаты на детей при росте дохода родителей

Президент РФ Владимир Путин дал поручение сохранить родителям выплаты на детей, несмотря на увеличение доходов, передает ТАСС.

Путин заявил, что дети являются самым большим счастьем

Кроме того, глава государства распорядился обеспечить сохранение прав на пособие по уходу за ребенком родителям, выходящим из декрета до достижения им полутора лет, а также о сохранении права на ежемесячную выплату родителю, ухаживающему за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.

Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля по итогам Петербургского международного экономического форума.

Срок их исполнения – 1 октября 2023 года. Ответственным за исполнение назначен председатель правительства России Михаил Мишустин.

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть возможность повышения максимального размера ипотечного кредита для многодетных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
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