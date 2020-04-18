Путин дал поручение Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Глава России Владимир Путин поручил Министерству обороны страны разработать предложения о привлечении специальных сил и средств вооруженных сил РФ к борьбе с коронавирусом.

Указ президента с таким поручением опубликовала пресс-служба Кремля, сообщает RT.

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Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу назначен ответственным за исполнение указа. Предусмотрен срок для разработки предложений от министерства обороны РФ – до 22 апреля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина распорядился помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Туда из России были направлены 24 военнослужащих, а также 5 единиц военной и специальной техники.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:Сергей ШойгуУказыВладимир Путин
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