Путин дал поручение Минобороны предложить меры по борьбе с коронавирусом

Отмечается, что министр обороны Сергей Шойгу назначен ответственным за исполнение указа. Предусмотрен срок для разработки предложений от министерства обороны РФ – до 22 апреля.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу по поручению российского лидера Владимира Путина распорядился помочь Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусом. Туда из России были направлены 24 военнослужащих, а также 5 единиц военной и специальной техники.

