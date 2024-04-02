Путин: Число преступлений с помощью информационных технологий выросло на 30%

Число преступлений с использованием информационных технологий выросло на 30%, в этой сфере необходимо работать на опережение. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

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Он отметил, что таких преступлений совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей. По словам президента, необходимо серьезно усовершенствовать механизм борьбы с такими правонарушениями.

Ранее сообщалось, что российский тревел-бизнес столкнулся с массовыми хакерскими атаками в марте. Так, в прошлом месяце число DDoS-атак выросло на 138%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

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