Путин: Число преступлений с помощью информационных технологий выросло на 30%

Он отметил, что таких преступлений совершено порядка 680 тысяч, а ущерб превысил 156 миллиардов рублей. По словам президента, необходимо серьезно усовершенствовать механизм борьбы с такими правонарушениями.

Ранее сообщалось, что российский тревел-бизнес столкнулся с массовыми хакерскими атаками в марте. Так, в прошлом месяце число DDoS-атак выросло на 138%, передает «Радиоточка НСН».

