Путин: Безработица среди молодежи сократилась до менее 9%

Безработица среди молодежи до 25 лет сокращается, на сегодняшний день она составляет менее 9%, ее показатель снизился за год более чем на 1%, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

«Сейчас она составляет менее 9% - за год она снизилась больше чем на 1%, было 11,6%», - сказал он.