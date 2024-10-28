Путин: Безработица среди молодежи сократилась до менее 9%
Безработица среди молодежи до 25 лет сокращается, на сегодняшний день она составляет менее 9%, ее показатель снизился за год более чем на 1%, заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.
«Сейчас она составляет менее 9% - за год она снизилась больше чем на 1%, было 11,6%», - сказал он.
По словам президента, безработица в РФ третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%. Кроме того, Путин отметил, что ВВП России за восемь месяцев текущего года прибавил 4,2%.
Ранее министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков оценил ситуацию на рынке труда как «стабильную», отметив, что некоторые сферы сегодня больше нуждаются в работниках. По его словам, дефицит заметен особенно в рабочих профессиях, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru