Пособие по безработице проиндексируют на 7,3%

Пособие по безработице планируется проиндексировать в следующем году на 7,3%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

Силуанов: С января 2025 года в России повысят пенсии

Так, размер пособия составит 14 тысяч 742 рубля.

По словам Котякова, расходы на пособия снизились с учетом низкой безработицы в России.

Ранее в правительстве пообещали повысить МРОТ почти на 17% в 2025 году, напоминает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияИндексация

Горячие новости

Все новости

партнеры