Пособие по безработице проиндексируют на 7,3%
15 октября 202410:51
Пособие по безработице планируется проиндексировать в следующем году на 7,3%, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.
Так, размер пособия составит 14 тысяч 742 рубля.
По словам Котякова, расходы на пособия снизились с учетом низкой безработицы в России.
Ранее в правительстве пообещали повысить МРОТ почти на 17% в 2025 году, напоминает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru