Котяков: Безработица в России держится на рекордно низком уровне в 2,4%
Безработица в России держится на рекордно низком уровне в 2,4%, заявил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на заседании Госдумы, передает РИА Новости.
Он оценил ситуацию на рынке труда как «стабильную», отметив, что некоторые сферы сегодня больше нуждаются в работниках. Дефицит заметен особенно в рабочих профессиях, добавил он.
До этого российский лидер Владимир Путин заявил, что сегодня безработица в стране находится на рекордно низком уровне, в России ее почти нет. При этом Путин назвал сложившуюся ситуацию одним из фактором ограничения роста экономики.
Ранее данные Росстата показали, что уровень безработицы в России в августе 2024 года продолжил оставаться на историческом минимуме 2,4% третий месяц подряд, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru