Путин: Производство бронезащиты для бойцов СВО выросло в 10 раз

Он отметил, что сотрудники предприятий, производящие все необходимое для спецоперации, обеспечивают не только высокое качество, но и количество. Президент также уточнил, что в 2,5 раза выросло производство обмундирования.

Путин подчеркнул, что в разы увеличилось производство бронетехники, авиационной, ракетной техники и других средств.

Ранее, 2 февраля, Владимир Путин заявил, что к российскому оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на них трудятся 3,5 млн человек, передает «Радиоточка НСН».

