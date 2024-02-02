Путин: Производство бронезащиты для бойцов СВО выросло в 10 раз

Производство бронезащиты для бойцов, участвующих в специальной военной операции на Украине, выросло в 10 раз. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками форума «Все для Победы!».

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Он отметил, что сотрудники предприятий, производящие все необходимое для спецоперации, обеспечивают не только высокое качество, но и количество. Президент также уточнил, что в 2,5 раза выросло производство обмундирования.

Путин подчеркнул, что в разы увеличилось производство бронетехники, авиационной, ракетной техники и других средств.

Ранее, 2 февраля, Владимир Путин заявил, что к российскому оборонно-промышленному комплексу относится шесть тысяч предприятий, на них трудятся 3,5 млн человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Бедняков
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