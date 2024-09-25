Медведь насмерть задрал сотрудника базы отдыха в Кемеровской области

Сотрудника одной из баз отдыха в Кемеровской области задрал живущий в клетке на базе медведь, от полученных травм мужчина скончался. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на Следственное управление Следственного комитета России по региону.

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Отмечается, что инцидент произошел в Прокопьевском муниципальном округе. Животное по-прежнему живет в Вольере.

Сотрудники СК возбуждено уголовное по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента, допрашивают возможных свидетелей и проводят место осмотра происшествия.

Ранее в Приморье ликвидировали опасного медведя, который нанес смертельные травмы двум мужчинам в дачном домике, а также убил более 30 собак в приюте.


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ФОТО: РИА Новости / Илья Тимин
ТЕГИ:Уголовное ДелоСледственный Комитет РфСКРКемеровская ОбластьНападениеМедведи

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