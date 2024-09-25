Медведь насмерть задрал сотрудника базы отдыха в Кемеровской области

Отмечается, что инцидент произошел в Прокопьевском муниципальном округе. Животное по-прежнему живет в Вольере.

Сотрудники СК возбуждено уголовное по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть человека. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства инцидента, допрашивают возможных свидетелей и проводят место осмотра происшествия.

Ранее в Приморье ликвидировали опасного медведя, который нанес смертельные травмы двум мужчинам в дачном домике, а также убил более 30 собак в приюте.



