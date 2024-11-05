Путин анонсировал начало работы Национального словарного фонда с 2025 года
Национальный словарный фонд России начнёт функционировать с 2025 года. Такие сроки назвал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.
Как пояснил глава государства, данная очень востребованная база данных создается с целью формирования официального источника знаний о канонических нормах, правилах современного русского литературного языка.
По словам Путина, такой ресурс, доступ к которому будет свободный для всех, будет востребован, в том числе, теми, кто профессионально связан со словом. Речь идёт о преподавателях, студентах вузов, учениках школ, представителях чиновничества.
Согласно ранее подписанному указу президента, государственная информационная система «Национальный словарный фонд» создается в целях обеспечения доступа граждан, организаций, органов госвласти и местного самоуправления к информации о нормах современного русского литературного языка. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», база будет сформирована из статей – основных структурных единиц нормативных словарей, а также словарей, которые фиксируют сведения о развитии норм русского литературного языка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru