Путин анонсировал начало работы Национального словарного фонда с 2025 года

Национальный словарный фонд России начнёт функционировать с 2025 года. Такие сроки назвал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по поддержке русского языка и других языков народов страны.

Как пояснил глава государства, данная очень востребованная база данных создается с целью формирования официального источника знаний о канонических нормах, правилах современного русского литературного языка.