«Скуф» и «альтушка» претендуют на победу в конкурсе «Слово года»
Рабочая группа проекта «Слово года» назвала топ-50 слов-претендентов на победу в 2024 году. Чаще других слов эксперты называли: «выборы», «семья» и «скуф» — каждое из них упоминается экспертами по 4 раза.
Также в перечень вошли «Пушкин», «СВО», «искусственный интеллект», «переговоры», «чиназес» и «альтушка». Задача организаторов - выявить слово, которое отражает настроения общества и тенденции культурной и социальной жизни.
Федеральная акция «Слово года» стартовала в июле, в 2024 году вместе с экспертами его будет выбирать искусственный интеллект, говорится в релизе организаторов.
Базу слов за 2024 год выбрали с помощью ИИ. Их искали в соцсетях, бестселлерах художественной и нон-фикшн литературы, самых популярных публикациях СМИ и словарях. Критериями выбора «Слова года» будут его актуальность, популярность и влияние на общество и культуру.
В рабочую группу проекта вошли экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, писатель и философ Юрий Вяземский, а также другие эксперты.
В 2023 году Институт русского языка имени Пушкина назвал словом года «нейросеть», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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