«Скуф» и «альтушка» претендуют на победу в конкурсе «Слово года»

Федеральная акция «Слово года» стартовала в июле, в 2024 году вместе с экспертами его будет выбирать искусственный интеллект, говорится в релизе организаторов.

Базу слов за 2024 год выбрали с помощью ИИ. Их искали в соцсетях, бестселлерах художественной и нон-фикшн литературы, самых популярных публикациях СМИ и словарях. Критериями выбора «Слова года» будут его актуальность, популярность и влияние на общество и культуру.

В рабочую группу проекта вошли экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варламов, писатель и философ Юрий Вяземский, а также другие эксперты.

В 2023 году Институт русского языка имени Пушкина назвал словом года «нейросеть», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

