Путевки в Китай при безвизовом режиме станут дешевле

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки с Китаем. Агамов уверен, что подобное решение пойдет на пользу и России, и Китаю.

По его словам, жители Китая всегда были заинтересованы в путешествиях по России, а вот среди наших туристов поездки в «поднебесную» не пользовались популярностью. Агамов призвал провести рекламную кампанию таких путешествий. Цена поездки в Китай при запуске безвизового режима снизится на 1500 – 4500 рублей, что составляет около 5% от общей стоимости, отметил эксперт.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в России планируется запустить систему электронных туристических виз. Она начнет действовать до 15 июля 2023 года.

