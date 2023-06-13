Путевки в Китай при безвизовом режиме станут дешевле
Эксперт по туризму Александр Агамов рассказал, на сколько путешествия в Китай при безвизовом режиме станут дешевле. Об этом эксперт сказал «Вечерней Москве».
Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил, что Россия рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки с Китаем. Агамов уверен, что подобное решение пойдет на пользу и России, и Китаю.
По его словам, жители Китая всегда были заинтересованы в путешествиях по России, а вот среди наших туристов поездки в «поднебесную» не пользовались популярностью. Агамов призвал провести рекламную кампанию таких путешествий. Цена поездки в Китай при запуске безвизового режима снизится на 1500 – 4500 рублей, что составляет около 5% от общей стоимости, отметил эксперт.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в России планируется запустить систему электронных туристических виз. Она начнет действовать до 15 июля 2023 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru