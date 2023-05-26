РФ и Китай договорились производить совместно ТВ программы

Россия и Китай договорились о сотрудничестве в области телевизионного производства. Межправительственное соглашение по этой теме размещено на официальном портале правовой информации.

Стороны оговаривают условия совместного производства и выпуска телепрограмм. Как отмечается в документе, он подписан на основе традиционно дружественных отношений народов двух стран, и направлен на стимулирование обменов в культурной сфере и сотрудничество в телесфере.

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Соглашение заключено сроком на пять лет. При этом, предусмотрено автоматическое продление действия документа на такой же отрезок времени.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», крупнейший в КНР дистрибьютор фильмов и сериалов объявил о намерении продвигать популярный российский мультипликационный сериал «Фиксики» и адаптировать его для китайской детской аудитории.

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