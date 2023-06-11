В кабмине заявили о запуске безвизовых турпоездок в Китай
11 июня 202316:26
Россия рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки с Китаем. Об этом в рамках форума «Путешествуй!» сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.
Министр допустил, что такие поездки могут запустить уже в июле. Соответствующий вопрос также прорабатывается с Ираном, отметил Решетников.
«Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим», - уточнил руководитель ведомства.
Как сообщает «Радиоточка НСН», в России планируется запустить систему электронных туристических виз. Она начнет действовать до 15 июля 2023 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru