В кабмине заявили о запуске безвизовых турпоездок в Китай

Россия рассчитывает запустить групповые безвизовые туристические поездки с Китаем. Об этом в рамках форума «Путешествуй!» сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

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Министр допустил, что такие поездки могут запустить уже в июле. Соответствующий вопрос также прорабатывается с Ираном, отметил Решетников.

«Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим», - уточнил руководитель ведомства.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в России планируется запустить систему электронных туристических виз. Она начнет действовать до 15 июля 2023 года.

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ФОТО: РИА Новости
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