В кабмине заявили о запуске безвизовых турпоездок в Китай

Министр допустил, что такие поездки могут запустить уже в июле. Соответствующий вопрос также прорабатывается с Ираном, отметил Решетников.

«Мы сейчас последние бюрократические этапы проходим», - уточнил руководитель ведомства.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в России планируется запустить систему электронных туристических виз. Она начнет действовать до 15 июля 2023 года.

