Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана
Патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана, указ опубликован на сайте Московской епархии.
Отмечается, что данная рестрикция была введена за продолжение «деструктивной деятельности» и отсутствие покаяния.
В указе говорится, что Кураев не переосмыслил свою позицию и не «вернулся на путь Церкви», а также «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния», протодиакон «извергается из священного сана».
Ранее Андрей Кураев в беседе с НСН оценил идею вывода РПЦ из-под закона об отмывании денег, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+6 548 / сут.
Умерли
398 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 775 / сут.
- Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана
- Путин подписал закон по установке диагноза «наркомания»
- Нижегородцам будут платить за сообщения о пьяных водителях
- Путин увеличил налоговые вычеты по НДФЛ
- В России запретили продавать вейпы детям
- Указ: за диверсии в России грозит наказание до 20 лет колонии
- Путин ввел в России пожизненное лишение свободы за госизмену
- Набиуллина призвала готовиться к повышению ключевой ставки
- Глава Белгородской области заявил о гибели двоих жителей в запрещенной зоне
- В Рязанской области отказались от массовых мероприятий на майские праздники
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru