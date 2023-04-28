Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана

Патриарх Кирилл лишил протодиакона Андрея Кураева священного сана, указ опубликован на сайте Московской епархии.

Кураев ответил на упреки РПЦ в недостойном поведении в интернете

Отмечается, что данная рестрикция была введена за продолжение «деструктивной деятельности» и отсутствие покаяния.

В указе говорится, что Кураев не переосмыслил свою позицию и не «вернулся на путь Церкви», а также «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния», протодиакон «извергается из священного сана».

Ранее Андрей Кураев в беседе с НСН оценил идею вывода РПЦ из-под закона об отмывании денег, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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