Патриарх Кирилл лишил Андрея Кураева священного сана

Отмечается, что данная рестрикция была введена за продолжение «деструктивной деятельности» и отсутствие покаяния.

В указе говорится, что Кураев не переосмыслил свою позицию и не «вернулся на путь Церкви», а также «не проявил ни на словах, ни в делах признаков покаяния», протодиакон «извергается из священного сана».

Ранее Андрей Кураев в беседе с НСН оценил идею вывода РПЦ из-под закона об отмывании денег, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».