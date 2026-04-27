Без Chanel и молодежи: Почему «Лэтуаль» закрывает сотни магазинов

Анна Дычева заявила НСН, что онлайн-сегмент перехватил эстафету в продаже парфюмерии и косметики, «кирпичная розница» будет трансформироваться в островки эмоций.

В 2025 году только одному косметическому ретейлеру в России удалось остаться в «зеленой зоне» по прибыли, остальные компании испытывают трудности на фоне сложностей с поставками люкса, а магазины вынуждены менять формат работы, заявила председатель оргкомитета косметической выставки InterCHARM, член правления Российской парфюмерно-косметической ассоциации Анна Дычева в беседе с НСН.

Магазин косметики и парфюмерии «Лэтуаль» оптимизирует свою сеть и закроет в текущем году 150 своих точек, сообщают «Известия». В 2025 году компания уже прекратила работу 93 точек, их общее количество сократилось на 10%.Компания также впервые с 2012 года зафиксировала чистый убыток свыше 1 млрд рублей. При этом ей не удалось получить лицензии на приобретение и реализацию известных парфюмерных и косметических брендов, в частности Chanel: ассортимент сократился, продажи упали. Дычева уверена, что бить тревогу рано.

Российские косметические бренды заняли уже 70% рынка

«Лицензия не является единственной причиной. Конечно, есть проблемы с поставками исторически флагманских люксовых брендов у многих сетей. Если мы посмотрим отчетность пятерки крупных ретейлеров за прошлый год, мы увидим, что в зеленой зоне у нас «Золотое яблоко», а «Л'Этуаль», «Подружка», «Рив Гош» и «Иль де Ботэ» показывают немного негативный результат. Это связано с тем, что «Золотое яблоко» очень активно работает на молодежную аудиторию. Но закрытие магазинов – это не сигнал катастрофического неблагополучия, это нормальный эволюционный процесс «кирпичной розницы» (традиционная торговля, прим. НСН)», - отметила она.

При этом она добавила, что уход потребителей в онлайн вынуждает компании серьезно трансформировать свои магазины.

«Компании проводят аудит, оценивают эффективность каждой точки продаж, проходимость места и так далее. Бывает, что подвернулось более классное место для открытия магазина, другой для этого закрывается. В 2025 году онлайн-сегмент очень серьезно перехватил эстафету в продаже парфюмерии и косметики, «кирпичная розница» будет трансформироваться в островки эмоций и комфорта для потребителей, чтобы перетащить их обратно в офлайн», - заключила собеседница НСН.

Ранее компания Wildberries официально купила всю сеть парфюмерных магазинов «Рив Гош». Более 250 магазинов сети перешли во владение маркетплейса.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
