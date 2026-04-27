«Лицензия не является единственной причиной. Конечно, есть проблемы с поставками исторически флагманских люксовых брендов у многих сетей. Если мы посмотрим отчетность пятерки крупных ретейлеров за прошлый год, мы увидим, что в зеленой зоне у нас «Золотое яблоко», а «Л'Этуаль», «Подружка», «Рив Гош» и «Иль де Ботэ» показывают немного негативный результат. Это связано с тем, что «Золотое яблоко» очень активно работает на молодежную аудиторию. Но закрытие магазинов – это не сигнал катастрофического неблагополучия, это нормальный эволюционный процесс «кирпичной розницы» (традиционная торговля, прим. НСН)», - отметила она.

При этом она добавила, что уход потребителей в онлайн вынуждает компании серьезно трансформировать свои магазины.

«Компании проводят аудит, оценивают эффективность каждой точки продаж, проходимость места и так далее. Бывает, что подвернулось более классное место для открытия магазина, другой для этого закрывается. В 2025 году онлайн-сегмент очень серьезно перехватил эстафету в продаже парфюмерии и косметики, «кирпичная розница» будет трансформироваться в островки эмоций и комфорта для потребителей, чтобы перетащить их обратно в офлайн», - заключила собеседница НСН.

Ранее компания Wildberries официально купила всю сеть парфюмерных магазинов «Рив Гош». Более 250 магазинов сети перешли во владение маркетплейса.

